RUS ORDUSUNA AİT UÇAK SURİYE'DE DÜŞTÜ: 32 KİŞİ ÖLDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de askeri nakliye uçağının düştüğünü, 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Suriye'de Rusya'ya ait olduğu belirtilen Antonov An-26 çift motorlu askeri nakliye uçağı, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim Rus Hava Üssü'ne inişi sırasında düştü. İlk belirlemelere göre teknik sebeplerle düştüğü ifade edilen uçaktaki 26'sı yolcu, 6'sı mürettebat 32 kişi yaşamını yitirdi.
UÇAK TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ
Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.
SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL
Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söylüyor.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Açıklamada bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.
AYNI TİP UÇAK 3 YIL ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ
Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil.
Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü.
An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.
Kaynak: haberinburada
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