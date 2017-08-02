RUS NTV TELEVİZYON MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI
Rusya'da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri "paraşütçü birlikleri günü" kutlanırken canlı yayın yapan muhabire, alkollü bir vatandaş yumruk attı.
Rusya'da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri "paraşütçü birlikleri günü" kutlanırken, Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova'daki Gorki Parkı'nda canlı yayında olduğu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
RUS NTV TELEVİZYON MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI
Moskova'da adet olduğu üzere emekli paraşütçü askerler büyük parkların havuzlarında eğlendi. Geleneğe uyulup karpuz yenildi, votka içildi. Yer yer içki sınırının aşıldığı günde, Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova'daki Gorki Parkı'nda canlı yayında olduğu sırada saldırıya uğradı.
"UKRAYNAYI ZAPT EDECEĞİZ "
Günün gelişmelerini aktaran muhabirin yanına gelen ve sarhoş olduğu belli olan bir adam küfürler ederek "Ukrayna'yı zapt edeceğiz" diye bağırınca, muhabir "Lütfen susun" diye uyarıda bulundu. Eski paraşütçü olduğu belirtilen sarhoş adam, bunun üzerine muhabire sert bir yumruk attı. Kanal, olay sonrası canlı yayını yarıda kesti.
Kaynak: haberinburada
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