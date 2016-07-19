RUS MUHABİRİN TÜRKİYE'YE GİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ
Rus REN TV muhabiri Valentin Trushinin'in Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Trushinin'in geldiği Rusya'ya geri gönderileceği öğrenildi
Pazartesi günü Rus REN TV muhabiri Valentin Trushinin, Rusya'dan İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı pasaport kontrolünde Trushinin'in Türkiye'ye girişine izin verilmedi.
Hakkında giriş yasağı olduğu için Türkiye'ye girişine izin verilmediği iddia edilen Trushinin Rusya'ya geri gönderilecek.
Rusya medyası televizyon kanalının konuyu Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne ve Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiklerini ve konu ile ilgili diplomatların devreye girdiğini duyurdu.
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