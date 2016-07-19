

Pazartesi günü Rus REN TV muhabiri Valentin Trushinin, Rusya'dan İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı pasaport kontrolünde Trushinin'in Türkiye'ye girişine izin verilmedi.



Hakkında giriş yasağı olduğu için Türkiye'ye girişine izin verilmediği iddia edilen Trushinin Rusya'ya geri gönderilecek.



Rusya medyası televizyon kanalının konuyu Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne ve Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiklerini ve konu ile ilgili diplomatların devreye girdiğini duyurdu.