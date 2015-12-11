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rus muhabirin türkiye sorusu sözcüyü çıldırttı

RUS MUHABİRİN TÜRKİYE SORUSU SÖZCÜYÜ ÇILDIRTTI

Rus muhabirin ısrarlı Türkiye soruları ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby'i çileden çıkarttı. Sözcü, diplomatik olmamakla muhabir ise taraflı soru sormakla eleştiriliyor.

Tarih : 11 Aralık 2015, 09:20
Puan Ver : Rus Muhabirin Türkiye Sorusu Sözcüyü Çıldırttı(9/10)6


Rus muhabirin ısrarlı Türkiye soruları ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby'i çileden çıkarttı. Sözcü, diplomatik olmamakla muhabir ise taraflı soru sormakla eleştiriliyor.

 

Kirby, Devlet destekli Rus RT televizyonun muhabiri Gayane Chichakyan'ın ısrarla Türkiye'yle ilgili aynı soruyu sorması nedeniyle çok sinirlendi, dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Kirby, "Bu soruları hala utanmadan sorabiliyor olmana şaşırıyorum, Rus hükümetine soramadıklarını bana neden soruyorsun?" diye konuştu.

 

TÜRK ASKERİ...

 

Gerginliğin nedeni ise Türkiye'nin Musul'daki Başkiya kampında yer alan askerleri.

 

Chichakyan'ın ABD'nin Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tavrına ilişkin sözleri üzerine Kirby, "ABD'nin Irak'la askeri yardımı Irak hükümetiyle koordineli yürütülüyor" dedi. Daha fazla tartışılacak bir şey olmadığını söyledi. Ancak diyaloglar sürdü.

 

Muhabir sorunun şeklini değiştirdi ve sormaya devam etti.

 

ABD'li sözcü Türkiye ile Irak'ın sorunun çözümü için gerekli görüşmeleri yaptığını, böylece herkes IŞİD'le savaşmaya odaklanacağını (Rusya'nın yapmadığı gibi) söyledi.

 

Sorular üzerine sinirlenen Kirby, "Sorduğun sorulara bak ve kendine gül, çılgın sorular bunlar" diyerek muhabiri susturdu.








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