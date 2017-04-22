Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

rus model bodrum'da poz verdi

RUS MODEL BODRUM'DA POZ VERDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir moda dergisi için objektif karşısına geçen Rusların ünlü pop şarkıcısı, model ve oyuncusu Natalya Ionova, fotoğrafları kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden hayranları ile paylaştı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 15:29
Puan Ver : Rus Model Bodrum'da Poz Verdi(6/10)4


MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir moda dergisi için objektif karşısına geçen Rusların ünlü pop şarkıcısı, model ve oyuncusu Natalya Ionova, fotoğrafları kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden hayranları ile paylaştı.



Bodrum ilçesine bağlı Torba koyundaki beş yıldızlı bir otele gelen ve 4 gün boyunca ünlü bir moda dergisi için çekimleri yapılan Glukoza lakaplı ünlü Rus pop şarkıcısı 31 yaşındaki Natalya Ionova, ilk kez geldiği Bodrum'a hayran kaldığını belirtti. İstanbul ve Konya'da da objektif karşısına geçen Ionova, buralarda çekilen bazı fotoğrafları da kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinden hayranları ile paylaştı. Fotoğrafları ile büyük beğeni alan Ionova, "Sıcak havayı ve sıcak kentleri özledim. Bodrum ise sıcacık bir kent. Burada kendimi cennette hissettim, yaz aylarında tatil için çocuklarımla mutlaka gelmek istiyorum" dedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Rus  Model  Bodrum  Da  Poz  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER