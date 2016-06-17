RUS MECLİS ÜYESİNDEN SKANDAL İSTANBUL ÖNERİSİ!
Petersburg Yasama Meclisi üyesi Vitali Minolov, Rusya başbakanı Dmitri Medvedev'e mektup yazarak Rusya'da İstanbul'un adının resmi olarak “Konstantinapolis” olarak değiştirilmesini istedi.
Rusya ve Türkiye arasındaki krizin, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektuplarıyla yumuşayıp yumuşamadığı tartışılırken, St. Petersburg Yasama Meclisi üyesi Vitali Minolov, Rusya başbakanı Dmitri Medvedev'e mektup yazarak Rusya'da İstanbul'un adının resmi olarak “Konstantinapolis” olarak değiştirilmesini istedi.
"HALKIN SEMBOLÜ OLUR"
Rus devlet tv kanalı Russia Today'nın haberine göre, milletvekili Vitali Minolov Başbakan Medvedev'e gönderdiği mektupta, “İstanbul'un tarihi adına dönüşü halkımızın şehrin trajik kaderini hatırladığının sembolü olur” dedi.
Minolov'un, Dmitri Medvedev'e İstanbul'un isminin Rus yapımı haritalarda ve devletin ders kitaplarında “Konstantinapolis” olarak anılmasını savunduğu mektupta kentin “modern ismini reddetmediklerini” ancak “şehrin tarihi ismine dönüşünün Rus halkı açısından tarihi önem arz ettiğini” öne sürdü.
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