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rus meclis üyesinden skandal istanbul önerisi!

RUS MECLİS ÜYESİNDEN SKANDAL İSTANBUL ÖNERİSİ!

Petersburg Yasama Meclisi üyesi Vitali Minolov, Rusya başbakanı Dmitri Medvedev'e mektup yazarak Rusya'da İstanbul'un adının resmi olarak “Konstantinapolis” olarak değiştirilmesini istedi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:22
Puan Ver : Rus Meclis Üyesinden Skandal İstanbul Önerisi!(8/10)7


Rusya ve Türkiye arasındaki krizin, Başbakan  Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın mektuplarıyla yumuşayıp yumuşamadığı tartışılırken, St. Petersburg Yasama Meclisi üyesi Vitali Minolov,  Rusya başbakanı Dmitri Medvedev'e mektup yazarak Rusya'da İstanbul'un adının resmi olarak “Konstantinapolis” olarak değiştirilmesini istedi.



 "HALKIN SEMBOLÜ OLUR"



Rus devlet tv kanalı Russia Today'nın haberine göre, milletvekili Vitali Minolov Başbakan Medvedev'e gönderdiği mektupta, “İstanbul'un tarihi adına dönüşü halkımızın şehrin trajik kaderini hatırladığının sembolü olur” dedi.



Minolov'un, Dmitri Medvedev'e İstanbul'un isminin Rus yapımı haritalarda ve devletin ders kitaplarında “Konstantinapolis” olarak anılmasını savunduğu mektupta kentin “modern ismini reddetmediklerini” ancak “şehrin tarihi ismine dönüşünün Rus halkı açısından tarihi önem arz ettiğini” öne sürdü.








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