RUS LİDER PUTİN: İSPANYA'DAKİ ŞİDDET NEDENİYLE KAYGILIYIZ
İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen referandumda 844 kişinin yaralanmasın ardından devam eden gerginliği değerlendiren Putin ''Şiddet nedeniyle kaygılıyız'' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İspanya'da geçtiğimiz pazar günü Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsızlığı için düzenlenen referandumda yaşananları değerlendirdi. Rus lider, süreç nedeniyle kaygılı olduklarının altını çizdi.
"KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katalonya'da yapılan referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.
İspanyol polisinin ve jandarmasının uyguladığı şiddet nedeniyle kaygılı olduklarını ifade eden Rus Lider, bu durumun kısa süre içerisinde çözülmesini istediklerini ifade etti.
PESKOV, TAM TERSİ AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU
Kremlin Sözcüsü Peskov, daha önce yaptığı açıklamada İspanya'da yaşananların kendilerini ilgilendirmediğini söylemişti.
Katalanlara uygulanan şiddetin artması üzerine Putin de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
REFERANDUM GÜNÜ, POLİSTEN ÇOK SERT MÜDAHALE
Bağımsızlık referandumu yapana Katalanlar, İspanyol güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.
İspanyol polisi, seçim merkezlerini basıp Katalanları yerlerde sürükledi, oy sandıklarına el koydu.
İşte İspanya'da referandum günü yaşanan şiddet olayları:
Kaynak: haberinburada
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