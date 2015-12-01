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rus komutandan türkiye'ye tehdit

RUS KOMUTANDAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Türkiye üzerinden askeri bir törenle Rusya'ya yollanan pilotun cenazesini teslim alan Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev Türkiye'yi tehdit etti

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:15
Puan Ver : Rus Komutandan Türkiye'ye Tehdit(6/10)3


Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağının pilotu Oleg Peşkov'un cenazesi, Ankara'da düzenlenen askeri törenle Rusya'ya gönderildi. Cenaze akşam saatlerinde Rusya'ya ulaştı.



Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, Rus pilot Peşkov'un cenazesini Ankara'dan Moskova bölgesindeki Çkalovskiy havalimanına getiren uçağı karşılayan protokole kartıldı.



'HAK ETTİKLERİ CEZAYI BULACAKLAR'



Rus komutan, “Bugün Oleg Anatolyeviç Peşkov'un cenazesi Rusya topraklarına ulaştı. Görevlerimizi gerçekleştirirken daima onu örnek alacağız. Bu ihaneti gerçekleştirenlerse hak ettikleri cezayı bulacaklar” dedi.








Etiketler: Rus  Komutandan  Türkiye  Ye  Tehdit    haber

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