RUS KOMUTANDAN TÜRKİYE'YE TEHDİT
Türkiye üzerinden askeri bir törenle Rusya'ya yollanan pilotun cenazesini teslim alan Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev Türkiye'yi tehdit etti
Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağının pilotu Oleg Peşkov'un cenazesi, Ankara'da düzenlenen askeri törenle Rusya'ya gönderildi. Cenaze akşam saatlerinde Rusya'ya ulaştı.
Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, Rus pilot Peşkov'un cenazesini Ankara'dan Moskova bölgesindeki Çkalovskiy havalimanına getiren uçağı karşılayan protokole kartıldı.
'HAK ETTİKLERİ CEZAYI BULACAKLAR'
Rus komutan, “Bugün Oleg Anatolyeviç Peşkov'un cenazesi Rusya topraklarına ulaştı. Görevlerimizi gerçekleştirirken daima onu örnek alacağız. Bu ihaneti gerçekleştirenlerse hak ettikleri cezayı bulacaklar” dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar