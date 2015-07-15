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rus kızları tarkan'a değil ankaralı coşkun'a oynuyor!

RUS KIZLARI TARKAN'A DEĞİL ANKARALI COŞKUN'A OYNUYOR!

Önceki yıllarda Ukrayna'da ve Rusya'da Tarkan denilince akan sular dururdu.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:09
Puan Ver : Rus Kızları Tarkan'a Değil Ankaralı Coşkun'a Oynuyor!(10/10)7


Önceki yıllarda Ukrayna'da ve Rusya'da Tarkan denilince akan sular dururdu. Hala genç kızlar Tarkan'ın eski şarkılarını ezbere bilir.



Ama disko ve barlarda artık Tarkan çalınmıyor!



Çok şaşıracaksınız ama Ukrayna ve Rusya'da Ankara'nın Bağları çalıyor! Rus kızları da kalkıp oynuyor!








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