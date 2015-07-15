

Önceki yıllarda Ukrayna'da ve Rusya'da Tarkan denilince akan sular dururdu. Hala genç kızlar Tarkan'ın eski şarkılarını ezbere bilir.







Ama disko ve barlarda artık Tarkan çalınmıyor!







Çok şaşıracaksınız ama Ukrayna ve Rusya'da Ankara'nın Bağları çalıyor! Rus kızları da kalkıp oynuyor!