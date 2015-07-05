

Rusya'da yaşanan olumsuz ekonomik gidişat ve doğurduğu kriz yüzünden, turizmde çok büyük maddi kaybımız var! Rusya'daki ekonomik kriz yüzünden turizmde yüzde 30'a yakın kayıp yaşandığını anlatan Ayık, " Tahminlerimize göre turizm gelirlerimizde bu yıl 5 milyar dolar kayıp söz konusu olacak" dedi. İç turizmin sektör açısından önemli bir kaynak olduğunu vurgulayan Ayık, iç pazarda seyahat eden misafir sayısını da artırmaları gerektiğine işaret etti. İç pazardaki büyümenin sektördeki sürekliliği sağlayacağını öne süren TÜROFED Başkanı Ayık, "Turizm işletmelerinin yüzde 50'si kıyılarda bulunuyor. Kıyı bölgelerde de mevsimselliği aşmak için iç pazardaki büyümeyi sağlamamız gerekiyor. Bu sayede sektörde çalışan elemanların da 12 ay çalışarak sektöre bağlı kalmaları sağlanacaktır" değerlendirmesini yaptı.







