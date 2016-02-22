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rus jetleri yanlışlıkla ypg kampını vurdu

RUS JETLERİ YANLIŞLIKLA YPG KAMPINI VURDU

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin Haseke bölgesinde yanlışlıkla PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin askeri yapılanması olan YPG kampını bombaladığı öğrenildi. Terör örgütünün önemli karargahlarından biri olan kampta YPG'nin önemli ölçüde kayıp verdiği belirtildi.

Tarih : 22 Şubat 2016, 14:28
Puan Ver : Rus Jetleri Yanlışlıkla Ypg Kampını Vurdu(6/10)4


Güvenlik ve istihbarat birimlerine ulaşan bilgilere göre, olay 20 Şubat cumartesi günü meydana geldi. Rus savaş uçakları, Haseke bölgesinde Arap unsurlara hava saldırısı düzenledikleri sırada pilotlar, koordinat tespiti hatası yaptı. Rus savaş uçakları, YPG'nin kadın kolu olan YPJ'nin Haseke'nin güneydoğusundaki Hole bölgesinde bulunan kampını bombaladı. Kampın büyük ölçüde zarar gördüğü ve kayıpların olduğu belirtildi.



YPG; bu gelişme üzerine Rusya ile Suriye'deki Esad yönetimine tepkisini iletti. Esad yönetimi, hatanın Rusya'dan kaynaklandığını daha önce rejime ait bir deponunun da yanlışlıkla Rus uçakları tarafından bombalandığını dile getirdi. Rus yetkililerin ise koordinat hatasından dolayı üzüntü duyduklarını belirttikleri kaydedildi.








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