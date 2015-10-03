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rus jetleri rakka'yı vurdu

RUS JETLERİ RAKKA'YI VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'ya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Tarih : 03 Ekim 2015, 16:09
Puan Ver : Rus Jetleri Rakka'yı Vurdu(0/10)


Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Sukhoi Su-34 ve Su-24M tipi jetlerinin 20 sortie yaptığı ve IŞİD'e ait dokuz tesisin hedef aldığını belirtildi.

 

Konaşenkov, dün gerçekleştirilen hava saldırılarında ise Rakka yakınlarındaki örgüte ait bir komuta merkezi ve bir mühimmat deposunun hedef alındığını kaydetti.

 

Londra merkezli Suriye İnsan Haklı Gözlemevi'nden yapılan açıklamada da, Rusya'nın Rakka'nın kuzeyindeki IŞİD hedeflerini vurduğu belirtildi. Gözlemevi ayrıca, hafta başından bu yana Rusya'nın Rakka'da düzenlediği hava saldırılarında en az 12 IŞİD militanının öldürüldüğünü kaydetti.








Etiketler: Rus  Jetleri  Rakka    Vurdu    haber

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