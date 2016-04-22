O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rus jetleri halep'i vurdu: 10 ölü

RUS JETLERİ HALEP'İ VURDU: 10 ÖLÜ

Rus savaş uçaklarının Suriye'deki Halep kent merkezine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 22 Nisan 2016, 14:00
Puan Ver : Rus Jetleri Halep'i Vurdu: 10 Ölü(8/10)7



Sivil savunma yetkililerinden İbrahim Ebu Leys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının, Halep'in Bustan el-Kasr, Bab Hadid, Ensari ve Meşhed semtlerini bombaladığını, saldırı sonucu 10 sivilin öldüğünü, 25'inin yaralandığını söyledi.



Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine götürüldüğü kaydedildi.

Rusya, Suriye'de 30 Eylül 2015'te hava saldırıları düzenlemeye başlamış, 14 Mart'ta ise kuvvetlerini azaltma kararı aldığını açıklamıştı. Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 27 Şubat'ta yürürlüğe giren geçici ve kısmi ateşkes boyunca, Rusya büyük ölçüde hava saldırılarına son vermişti. Ancak ateşkes boyunca Türkmendağı, İdlib, Humus ve Halep zaman zaman Rus uçaklarının hedefi olmaya devam etti.









Etiketler: Rus  Jetleri  Halep  İ  Vurdu  10  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER