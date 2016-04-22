

Sivil savunma yetkililerinden İbrahim Ebu Leys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının, Halep'in Bustan el-Kasr, Bab Hadid, Ensari ve Meşhed semtlerini bombaladığını, saldırı sonucu 10 sivilin öldüğünü, 25'inin yaralandığını söyledi.



Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine götürüldüğü kaydedildi.



Rusya, Suriye'de 30 Eylül 2015'te hava saldırıları düzenlemeye başlamış, 14 Mart'ta ise kuvvetlerini azaltma kararı aldığını açıklamıştı. Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 27 Şubat'ta yürürlüğe giren geçici ve kısmi ateşkes boyunca, Rusya büyük ölçüde hava saldırılarına son vermişti. Ancak ateşkes boyunca Türkmendağı, İdlib, Humus ve Halep zaman zaman Rus uçaklarının hedefi olmaya devam etti.