RUS JETİ AMERİKAN KEŞİF UÇAĞIYLA BURUN BURUNA GELDİ
ABD Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sularda gerçekleşen olayda bir Rus jetinin, Amerikan keşif uçağını taciz ettiğini bildirdi. Açıklamada, iki uçağın birbirine 7,5 metre kadar yaklaştığı kaydedildi
ABD Savunma Bakanlığı, AA'ya yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde uluslararası sularda gerçekleşen olayda bir Rus jetinin, Amerikan keşif uçağını taciz ettiğini bildirdi.
Pentagon sözcülerinden Laura Seal tarafından AA'ya gönderilen yazılı açıklamada, "29 Nisan'da Baltık Denizi'nde uluslararası sularda rutin rotasında seyreden bir Amerikan RC-135 uçağı, bir Rus SU-27 savaş uçağı tarafından güvenlik ve profesyonellik kurallarına uymayan bir şekilde taciz edildi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Rus jetinin, Amerikan uçağına 7,5 metre kadar yaklaştığı kaydedildi.
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