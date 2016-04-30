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rus jeti amerikan keşif uçağıyla burun buruna geldi

RUS JETİ AMERİKAN KEŞİF UÇAĞIYLA BURUN BURUNA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sularda gerçekleşen olayda bir Rus jetinin, Amerikan keşif uçağını taciz ettiğini bildirdi. Açıklamada, iki uçağın birbirine 7,5 metre kadar yaklaştığı kaydedildi

Tarih : 30 Nisan 2016, 09:37
Puan Ver : Rus Jeti Amerikan Keşif Uçağıyla Burun Buruna Geldi(7/10)9


ABD Savunma Bakanlığı, AA'ya yapılan açıklamada,  Baltık Denizi'nde uluslararası sularda gerçekleşen olayda bir Rus jetinin,  Amerikan keşif uçağını taciz ettiğini bildirdi.



Pentagon sözcülerinden Laura Seal tarafından AA'ya gönderilen yazılı  açıklamada, "29 Nisan'da Baltık Denizi'nde uluslararası sularda rutin rotasında  seyreden bir Amerikan RC-135 uçağı, bir Rus SU-27 savaş uçağı tarafından güvenlik  ve profesyonellik kurallarına uymayan bir şekilde taciz edildi" ifadeleri  kullanıldı.



Açıklamada Rus jetinin, Amerikan uçağına 7,5 metre kadar yaklaştığı  kaydedildi.








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