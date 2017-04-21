Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü

RUS İSTİHBARATININ BİNASINA SALDIRI: 3 ÖLÜ

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına giren silahlı saldırgan, biri FSB çalışanı biri de bir ziyaretçi olmak üzere iki kişiyi öldürdü. Saldırganın kendisinin de FSB güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Tarih : 21 Nisan 2017, 13:46
Puan Ver : Rus İstihbaratının Binasına Saldırı: 3 Ölü(7/10)6


Sputnik'in haberine göre, Moskova saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.



Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.



Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Rus  İstihbaratının  Binasına  Saldırı  3  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER