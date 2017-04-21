RUS İSTİHBARATININ BİNASINA SALDIRI: 3 ÖLÜ
Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına giren silahlı saldırgan, biri FSB çalışanı biri de bir ziyaretçi olmak üzere iki kişiyi öldürdü. Saldırganın kendisinin de FSB güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Sputnik'in haberine göre, Moskova saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.
Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.
Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.
kaynak:hürriyet
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