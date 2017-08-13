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Rus İş Adamı, Ultra Lüks Yatıyla Bodrum'a Demirledi

RUS İŞ ADAMI, ULTRA LÜKS YATIYLA BODRUM'A DEMİRLEDİ

Dünyanın en zengin iş adamlarından, gaz üretim şirketi Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Rus milyarder Farkhad Akhmedov'un ultra lüks yatı Bodrum'a demirledi.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Rus İş Adamı, Ultra Lüks Yatıyla Bodrum'a Demirledi(10/10)6

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov, üç çocuğu ve yakın dostlarıyla birlikte 115 metrelik ultra lüks motoryatı 'Luna" ile Bodrum'a dün geldi. Yunanistan'ın Korfu, Mikonos, Tilos, Leros adalarını gezdikten sonra Bodrum'a gelen Akhmedov ve ailesinin bulunduğu yat, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi. Dev yatı görmek isteyenler koya akın etti.

BOTLARI KOYDA GEZDİ

Yatın üzerinde bol bol güneşlenen işadamı Akhmedov, tatilin tadını çıkardı. Yatın etrafında 6 zodyak botla güvenlik önlemi alındı. Rus milyarderin konukları da koyda gün boyu su sporları yaptı. Akhmedov, daha sonra ailesiyle botla koyda gezdi. İşadamı Akhmedov'un, Yalıkavak Limanı'ndaki balıkçılardan toplam 150 kilo kalamar, ahtapot ve yörede çıkan balık türlerinden satın aldığı öğrenildi. Akhmedov'un motoryatı bu yılın başında İngiliz futbol takımı Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'ten aldığı öğrenildi.

ROKET ATARA KARŞI SAVUNMA SİSTEMİ VAR

Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli 'Luna' isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor. Süper lüks yatta 30'u hizmet için 20'si koruma 50 personel görev yapıyor. Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var. Akhmedov, ailesi ve yata bulunan konuklarının 10 gün boyunca Bodrum Gökova ve Hisarönü koylarında tatilini sürdürecekleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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