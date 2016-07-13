O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rus havayolu şirketleri, ardı ardına antalya'ya tarifeli sefer koymaya başladı

RUS HAVAYOLU ŞİRKETLERİ, ARDI ARDINA ANTALYA'YA TARİFELİ SEFER KOYMAYA BAŞLADI

Rusya'nın "Ural Airlines" havayolu şirketi 7 Ağustos'tan itibaren Ekaterinburg'tan Antalya'ya her Pazar günü Airbus A320 uçağı ile tarifeli seferlere başlayacağını bildirdi.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 11:46
Puan Ver : Rus Havayolu Şirketleri, Ardı Ardına Antalya'ya Tarifeli Sefer Koymaya Başladı(7/10)4


Türkiye ile Rusya'nın arasının düzelmesi ve Türkiye turlarının satışına tekrar izin verilmesi ile Rusya'da artan Türkiye tatili ilgisi charter seferlerinin uzayan izinlerine takılınca ardı ardına uçak firmaları Antalya'ya tarifeli sefer koymaya başladı.



Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem gazetesinde yer alan habere göre, charter seferlerinin izni için turizmciler gözlerini Rusya Hükümeti'nin vereceği izin kararına çevirirken güzel haberleri ardı ardına Antalya'ya tarifeli sefer koyan Rus hava yollarından geldi. Daha önce sadece Aeroflot ve Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuş gerçekleştirdiği Antalya'ya geçtiğimiz hafta Rossiya Airlines ilk tarifeli seferini gerçekleştirirken Ural Airlines da Antalya seferlerine başlayacağını duyurdu. Yine Rusya'nın bir diğer ucuz biletli hava yolu şirketi Pobeda'nın da Alanya'daki Gazipaşa Havaalanı'na uçmak istediği iddia ediliyor.



THY ve Aeroflot'un da sefer sayılarını arttırdığı Antalya'ya uçmaya başlayacağını ilan eden Ural Airlines Havayolu şirketinin basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ural Airlines, uzun süredir beklenen Türkiye seferlerine yeniden başlıyor. 7 Ağustos tarihinden itibaren her hafta Pazar günleri Ekaterinburg-Antalya seferleri düzenlenecek. Bilet fiyatları 'Promo bagajsız' tarife için 385 euro, 23 kilogramlık 1 bagaj hakkı içeren  'Ekonomik' tarife için 435 eurodur. Uçak seferleri Airbus A320 ile gerçekleşecek."



Ural Airlines, Rusya'nın en iyi 5 havayolu şirketi arasında yer alıyor. 2015 yılı sonunda şirketin hizmetlerinden 5,4 milyon yolcu faydalandı.








Etiketler: Rus  Havayolu  Şirketleri  Ardı  Ardına  Antalya  Ya  Tarifeli  Sefer  Koymaya  Başladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER