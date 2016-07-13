

Türkiye ile Rusya'nın arasının düzelmesi ve Türkiye turlarının satışına tekrar izin verilmesi ile Rusya'da artan Türkiye tatili ilgisi charter seferlerinin uzayan izinlerine takılınca ardı ardına uçak firmaları Antalya'ya tarifeli sefer koymaya başladı.







Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem gazetesinde yer alan habere göre, charter seferlerinin izni için turizmciler gözlerini Rusya Hükümeti'nin vereceği izin kararına çevirirken güzel haberleri ardı ardına Antalya'ya tarifeli sefer koyan Rus hava yollarından geldi. Daha önce sadece Aeroflot ve Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuş gerçekleştirdiği Antalya'ya geçtiğimiz hafta Rossiya Airlines ilk tarifeli seferini gerçekleştirirken Ural Airlines da Antalya seferlerine başlayacağını duyurdu. Yine Rusya'nın bir diğer ucuz biletli hava yolu şirketi Pobeda'nın da Alanya'daki Gazipaşa Havaalanı'na uçmak istediği iddia ediliyor.







THY ve Aeroflot'un da sefer sayılarını arttırdığı Antalya'ya uçmaya başlayacağını ilan eden Ural Airlines Havayolu şirketinin basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Ural Airlines, uzun süredir beklenen Türkiye seferlerine yeniden başlıyor. 7 Ağustos tarihinden itibaren her hafta Pazar günleri Ekaterinburg-Antalya seferleri düzenlenecek. Bilet fiyatları 'Promo bagajsız' tarife için 385 euro, 23 kilogramlık 1 bagaj hakkı içeren 'Ekonomik' tarife için 435 eurodur. Uçak seferleri Airbus A320 ile gerçekleşecek."







Ural Airlines, Rusya'nın en iyi 5 havayolu şirketi arasında yer alıyor. 2015 yılı sonunda şirketin hizmetlerinden 5,4 milyon yolcu faydalandı.