

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un alt markası Rossiya havayolu şirketinin, 27 Mart itibarıyla St. Petersburg şehrinden pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri İstanbul'a düzenli seferlere başlayacağı belirtildi.



TÜRKİYE SEFERLERİNDE YOĞUNLUK



Açıklamada, 27 Nisan itibarıyla da Antalya'ya salı, perşembe ve pazar günleri düzenli seferlere başlanacağına yer verilirken, söz konusu uçuşlara yönelik öncü verilere göre özellikle turistler ve iş adamları nezdinde Türkiye seferlerine yoğun talep olduğu kaydedildi.







kaynak:sabah