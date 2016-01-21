O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rus hackerlar ukrayna havaalanını çökertti

RUS HACKERLAR UKRAYNA HAVAALANINI ÇÖKERTTİ

Rusya ile savaşa girdiğinden beri siber saldırılardan kurtulamayan Ukrayna şimdi de Kiev havalanına yapılan dijital saldırı ile sarsıldı.

Tarih : 21 Ocak 2016, 11:07
Puan Ver : Rus Hackerlar Ukrayna Havaalanını Çökertti(8/10)10


Rusya ile savaşa girdiğinden beri siber saldırılardan kurtulamayan Ukrayna şimdi de Kiev havalanına yapılan dijital saldırı ile sarsıldı.



Ülkenin en büyük havaalanına saldıran hacker'lar, sistemlerin çakılmasına, uçuşların aksamasına, havadaki uçakların gecikerek inmelerine neden oldu.



Ukrayna yönetimi saldırı için henüz kimseyi resmen suçlamadı ancak saldırıların Rusya'daki bir sunucudan yönlendirildiğini tespit ettiler. Rus hackerlar Aralık ayında da Ukrayna'nın elektrik şebekesine saldırmış bir ülkenin bir bölümünün karanlıkta kalmasına sebep olmuştu. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki bu dijital savaş, dijital güvenlik uzmanlarının da büyük ilgisini çekiyor çünkü bu saldırılar tarihteki ilk büyük siber savaş örneğini oluşturuyor.



24 yeniden çekiliyor, bu kez Jack Bauer yok!








Etiketler: Rus  Hackerlar  Ukrayna  Havaalanını  Çökertti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER