Rusya ile savaşa girdiğinden beri siber saldırılardan kurtulamayan Ukrayna şimdi de Kiev havalanına yapılan dijital saldırı ile sarsıldı.



Rusya ile savaşa girdiğinden beri siber saldırılardan kurtulamayan Ukrayna şimdi de Kiev havalanına yapılan dijital saldırı ile sarsıldı.



Ülkenin en büyük havaalanına saldıran hacker'lar, sistemlerin çakılmasına, uçuşların aksamasına, havadaki uçakların gecikerek inmelerine neden oldu.



Ukrayna yönetimi saldırı için henüz kimseyi resmen suçlamadı ancak saldırıların Rusya'daki bir sunucudan yönlendirildiğini tespit ettiler. Rus hackerlar Aralık ayında da Ukrayna'nın elektrik şebekesine saldırmış bir ülkenin bir bölümünün karanlıkta kalmasına sebep olmuştu. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki bu dijital savaş, dijital güvenlik uzmanlarının da büyük ilgisini çekiyor çünkü bu saldırılar tarihteki ilk büyük siber savaş örneğini oluşturuyor.



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