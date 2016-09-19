

Rus hackerler, ABD başkan adayı Clinton'ın seçim kampanyasına dair özel bilgileri çalıp internette yayınladıktan sonra şimdi de yeni bir aksiyonla gündemdeler.



Olimpiyatalara katılan atletlerin, mahrem bilgileri olarak Olimpiyat komitesinde saklı tutulan sağlık verilerine ulaşan hacker'lar, bu bilgileri yayına koydular.



Çalınan sağlık verileri arasında, çok medyatik olan Venus Williams, Serena Williams ve Simone Biles'ın sağlık bilgileri de yer alıyor.



Fancy Bears isimli Rus hacker'ların sunucularına sızmış olduğunu World Anti-Doping Agency (WADA) de doğrulamış bulunuyor. Saldırı ise sürpriz kabul edilmiyor zira WADA bu yıl tüm Rus sporcuların Olimpiyatlara katılımının yasaklanmasını istemişti. Sebep olarak sa Rusya'nın, sporcularına devlet desteği ile özel doping programları uygulamasını göstermişti. Bu uyarının ardından 100'den fazla Rus sporcunun Yaz Olimpiyatlarına katılımı yasaklanmıştı.



Ruslar ise bu iddiaların batı dünyası ile Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle yapılan bir iftira olduğunu ve Rus sporcuların itibarını zedelemek amacını taşıdığını iddia etmişti. Gerilimin ardından ise Rus hacker grupları WADA'ya saldıracaklarını açıklamışlardı.



WADA ise, siber saldırı hakkında güvenlik görevlileri ile birlikte soruşturma yürüttüklerini ve saldırganların kimliklerini belirleyerek haklarında tutuklama kararları çıkartacaklarının altını çiziyor.



Rus parlementerin oğlu



ABD, dünyanın neresinde olursa olsun, Rus hacker'ları yakalamak için CIA destekli operasyonlar düzenleyebiliyor. Daha önce de küçük pizza dükkanlarının korunmasız sunucularına girerek sayısız müşteri bilgisini çalıp kredi kartlarından milyonlarca dolar çektiğini iddia ettiği bir hacker'ı tutuklamak için Pasifikteki bir tatil adasına CIA ile operasyon düzenlemiş ve hacker'ı tam anlamıyla “paketleyerek” ABD'ye getirip mahkemeye çıkarmıştı. Ancak ne var ki tutukladıkları hacker Rusya'da bir milletvekilinin oğluydu ve Rusya bu işlemi “adam kaçırmak” olarak değerlendirdiğini, tutuklanan gencin de ABD tarafından Rus parlementere göz dağı vermek için rehin tutulduğunu açıklamış, iki ülke arasındaki gerginlik zirveye tırmanmıştı.



