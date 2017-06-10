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rus general pkk'nın yalanını deşifre etti

RUS GENERAL PKK'NIN YALANINI DEŞİFRE ETTİ

Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanından çarpıcı bir açıklama geldi. Rus komutan, terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'la Rakka'dan çekilmeleri için anlaştığını söyledi. Kamuoyunu yanıltmak için de şiddetli çatışma haberleri yapıldığı belirtti.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:38
Puan Ver : Rus General Pkk'nın Yalanını Deşifre Etti(8/10)10


Kamuoyunu yanıltmak için de şiddetli çatışma haberleri yapıldığı belirtti.



"Terör örgütü PKK/YPG, Rakka'dan çatışmadan çıkmaları için DEAŞ'la anlaştı."



Bu sözler, Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı orgeneral Sergey Surovikin'e ait.



Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Surovikin, ABD'nin YPG ile yürüttüğü Rakka operasyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Rus komutan, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği PKK/YPG, Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu DEAŞ'lıları imha etmek yerine, örgüt liderleriyle çatışmadan Rakka'dan çekilmeleri için anlaşma yapıyor." dedi.



Rus komutan, dünya kamuoyunun yanıltılması için de şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtti.



 



kaynak:ahaber








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