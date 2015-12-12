Türkiye'den ithal edilen bazı parçaların sevkiyatındaki sıkıntılar sebebiyle St. Petersburg şehrindeki otomobil ve beyaz eşya fabrikalarında üretim durma noktasına geldi. Fabrikalar, sevkiyatların yeniden başlaması için gümrük servisine başvurdu.



Rusya'nın Petersburg şehrinde araba ve beyaz eşya üreten ve aralarında dünyaca ünlü markalarında yer aldığı bazı fabrikalar durma noktasına geldi. Sebebi, Rusya Hükümeti'nin Türk ürünlerine uyguladığı yaptırım listesinde hafif sanayi ürünleri olmamasına rağmen, Rusya'nın gümrüklerdeki Türk ürünlerini geçirmemesi ve fabrikalarda parça, ham madde ve bileşenlerinin temininde sıkıntı yaşıyor olması.



St. Petersburg Vali Yardımcısı Sergey Movçan, Rusya Federal Gümrük Servisi Direktör Yardımcısı Vladimir Malinin'e yazdığı mektupta, ithal ürünlerin ulaşımında yaşanan düzensizlik nedeniyle şehirdeki birçok önemli üretimin yakın bir zamanda durabileceğini belirtti. Movçan mektubunda, bundan ilk etkilenenin daha çok otomobil fabrikaları olduğunu ifade etti.