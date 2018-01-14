Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

Rus Ekibi SKA Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

RUS EKİBİ SKA KHABAROSVK, ANTALYA KAMPI İÇİN 10 BİN 777 KM YOL GELDİ!

Rusya Premier Ligi ekiplerinden olan SKA Khabarosvk, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Rus ekibi bu kamp için uçakla 10.777 km yol geldi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!(9/10)5

Geçen sezon sonunda Rusya Premier Ligi'ne yükselen, Rusya'nın en uzak bölgelerinden biri olan Habarovsk şehrinin SKA Khabarovsk takımı, devre arası kampı için Antalya'ya geldi. Teknik direktör Rinat Bilyaletdinov, hazırlık yapmak için bu dönemde en ideal yerin Antalya olduğunu söyledi.

1999'DAN BERİ ÇALIŞTIRDIĞI BÜTÜN TAKIMLARI KAMP İÇİN ANTALYA'YA GETİRDİ

20 maçta topladığı 12 puanla ligin son sırasına demir atan kulüpte teknik direktörlüğe getirilen Rinat Bilyanetdinov, eski öğrencisi Gökdeniz Karadeniz ve Antalya hakkında açıklamalar yaptı. 1999 yılından bu yana çalıştırdığı takımlarla Antalya'da kamp yaptığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, takımına burada fizik, kondisyon, teknik ve taktik çalıştıracak. SKA Khabarovsk takımı, Antalya'da Neftçi Bakü ve Dinamo Tiran takımlarıyla hazırlık maçları yapacak.

Aralık 2017'nin sonunda göreve getirilen Bilyanetdinov, "Göreve başladığımda çok kötü bir manzarayla karşılaştım. Benim ilk görevim oyuncuları fizik ve kondisyon olarak hazırlamak. Ardından teknik ve taktik çalışmalar yapacağız. Burada fizik, teknik ve taktik çalışmaları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı."GÖKDENİZ FUTBOLU SEVİYOR"

2014- 2016 yılları arasında 2,5 sezon Rusya Premier Ligi takımlarından Rubin Kazan'ı çalıştırdığını aktaran Bilyaletdinov, Gökdeniz Karadeniz'in gördüğü en profesyonel oyunculardan biri olduğunu kaydetti. Eski milli oyuncu Gökdeniz Karadeniz'in işine aşık olduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "O çok büyük bir profesyonel, futbolu gerçekten çok seviyor. Onunla çalışmaktan çok mutluydum. O beni çok iyi anlıyordu, takımdan ve ondan ne istediğimi biliyordu. Bunun sayesinde futbol yaşamını daha da uzattı. Şimdi 38 yaşında. Bir iki gün yanlış olabilir ama 11 Ocak'ta doğum günüydü, kutlayabilirsiniz. Bizim yardımlarımız ve kendi işine sahip çıkmasından dolayı şu anda 38 yaşında olmasına rağmen oynuyor" diye konuştu.

EKSİ 15 DERECEDE YAŞIYORLAR!

Hazırlık yapmak için bu dönemde en ideal yerin Antalya olduğunu vurgulayan Rinat Bilyaletdinov, "Habarovsk'ta şu anda hava sıcaklığı eksi 15 derece civarında ve her yer kar. Burada ise yağışlı olmasına rağmen, çok iyi ve tam antrenman yapacak bir hava var. Kaldığımız otelin imkanları çok iyi. Biz de burada takımımızı en iyi şekilde ikinci devreye hazırlayacağız" dedi.Rusya'nın doğusunda yer alan Habarovsk, Moskova'ya uçakla 8, otomobille 107 saatlik mesafede. Habarovsk ile Antalya'nın arasıysa tam 10 bin 777 kilometre. Direkt uçakla 17 saat 55 dakika, otomobille 137 saat sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Ekibi  Ska  Khabarosvk  Antalya  Kampı  İçin  10  Bin  777  Km  
Yol  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER