Geçen sezon sonunda Rusya Premier Ligi'ne yükselen, Rusya'nın en uzak bölgelerinden biri olan Habarovsk şehrinin SKA Khabarovsk takımı, devre arası kampı için Antalya'ya geldi. Teknik direktör Rinat Bilyaletdinov, hazırlık yapmak için bu dönemde en ideal yerin Antalya olduğunu söyledi.

1999'DAN BERİ ÇALIŞTIRDIĞI BÜTÜN TAKIMLARI KAMP İÇİN ANTALYA'YA GETİRDİ

20 maçta topladığı 12 puanla ligin son sırasına demir atan kulüpte teknik direktörlüğe getirilen Rinat Bilyanetdinov, eski öğrencisi Gökdeniz Karadeniz ve Antalya hakkında açıklamalar yaptı. 1999 yılından bu yana çalıştırdığı takımlarla Antalya'da kamp yaptığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, takımına burada fizik, kondisyon, teknik ve taktik çalıştıracak. SKA Khabarovsk takımı, Antalya'da Neftçi Bakü ve Dinamo Tiran takımlarıyla hazırlık maçları yapacak.

Aralık 2017'nin sonunda göreve getirilen Bilyanetdinov, "Göreve başladığımda çok kötü bir manzarayla karşılaştım. Benim ilk görevim oyuncuları fizik ve kondisyon olarak hazırlamak. Ardından teknik ve taktik çalışmalar yapacağız. Burada fizik, teknik ve taktik çalışmaları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı."GÖKDENİZ FUTBOLU SEVİYOR"

2014- 2016 yılları arasında 2,5 sezon Rusya Premier Ligi takımlarından Rubin Kazan'ı çalıştırdığını aktaran Bilyaletdinov, Gökdeniz Karadeniz'in gördüğü en profesyonel oyunculardan biri olduğunu kaydetti. Eski milli oyuncu Gökdeniz Karadeniz'in işine aşık olduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "O çok büyük bir profesyonel, futbolu gerçekten çok seviyor. Onunla çalışmaktan çok mutluydum. O beni çok iyi anlıyordu, takımdan ve ondan ne istediğimi biliyordu. Bunun sayesinde futbol yaşamını daha da uzattı. Şimdi 38 yaşında. Bir iki gün yanlış olabilir ama 11 Ocak'ta doğum günüydü, kutlayabilirsiniz. Bizim yardımlarımız ve kendi işine sahip çıkmasından dolayı şu anda 38 yaşında olmasına rağmen oynuyor" diye konuştu.

EKSİ 15 DERECEDE YAŞIYORLAR!

Hazırlık yapmak için bu dönemde en ideal yerin Antalya olduğunu vurgulayan Rinat Bilyaletdinov, "Habarovsk'ta şu anda hava sıcaklığı eksi 15 derece civarında ve her yer kar. Burada ise yağışlı olmasına rağmen, çok iyi ve tam antrenman yapacak bir hava var. Kaldığımız otelin imkanları çok iyi. Biz de burada takımımızı en iyi şekilde ikinci devreye hazırlayacağız" dedi.Rusya'nın doğusunda yer alan Habarovsk, Moskova'ya uçakla 8, otomobille 107 saatlik mesafede. Habarovsk ile Antalya'nın arasıysa tam 10 bin 777 kilometre. Direkt uçakla 17 saat 55 dakika, otomobille 137 saat sürüyor.

Kaynak: haberinburada