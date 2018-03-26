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Rus diplomatların sınır dışı edilmesine Türkiye'den ilk tepki geldi

RUS DİPLOMATLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNE TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Rus diplomatların 14 AB devleti, ABD ve Ukrayna tarafından sınır dışı edilmesiyle ilgili, "Türkiye şu anda Rusya'ya karşı bir karar alma durumunda değildir." dedi.

Tarih : 26 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesine Türkiye'den İlk Tepki Geldi(5/10)1

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, "İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz iki ülke arasında olan bir krizdir. İngiltere ilişkilerine kendi karar verir. Başka ülkelerinden destek kararı almaları o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konudur. Biz başka ülkelerin herhangi bir ülkeyle ilgili aldıkları kararları da kendi çıkarlarımız doğrultusunda değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK SUÇU OLARAK KABUL EDİLMEKTE"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise İngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." açıklamasını yaptı.

KINAMA MESAJI YAYINLANDI

Aksoy, İngiltere'de düzenlenen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

"FAİLLER KISA SÜREDE ADALET ÖNÜNE ÇIKARTILMALIDIR"

Türkiye'nin, NATO Konseyi'nin 14 Mart'ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirten Aksoy, Türkiye'nin söz konusu saldırıya dair görüşünün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade edildiğine işaret etti.

Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TALİMAT DONALD TRUMP'TAN GELDİ

ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını duyurdu. Rus diplomatları sınırdışı etme talimatı ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

14 AB ÜYESİ ÜLKE DE RUS DİPLOMATLARI SINIRDIŞI EDİYOR

Casus krizinde İngiltere'ye destek vermek amacıyla AB üyesi 14 ülke de 30 Rus diplomatı sınırdışı ediyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını söyledi.

Almanya 4, Ukrayna, 13, Çekya 3, Polonya 4, Litvanya 3, Hollanda 2, İtalya 2, Danimarka 2, Estonya 1, Finlandiya 1, Romanya 1, İsveç 1 ve Letonya 1 diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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