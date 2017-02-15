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RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTINDA YENİ GELİŞME!


RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTINDA YENİ GELİŞME!
Tarih : 15 Şubat 2017, 16:27
Puan Ver : Rus Büyükelçi Suikastında Yeni Gelişme!(7/10)6


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altınbaş ile telefon irtibatı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla, Altınbaş ile telefon irtibatı tespit edilen E.B'yi gözaltına aldı.



Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.



 



kaynak:habertürk








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