Putin, Ankara'daki Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenlendiği sırada Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexander Griboyedov'un yazdığı bir oyunu izlemeye gidiyordu



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'daki suikast sırasında, öldürülen son büyükelçisi olma özelliği taşıyan Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexander Griboyedov'un yazdığı bir oyunun temsiline gitmek üzere yola çıkmıştı.







Griboyedov, 1829'da öldürülmüştü. Putin, haberler üzerine planını iptal etti.







kaynak:habertürk