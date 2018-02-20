RUS BÜROKRATTAN AFRİN İÇİN KRİTİK ÖNERİ: ARABULUCULUK YAPABİLİRİZ
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Afrin'deki durumu normale döndürmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Valday Tartışma Kulübü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bogdanov, "Biz, kimseye kendi rolümüzü dayatmıyoruz ancak gerekli görülürse, akan kanın durması ve ortak payda bulunması için arabuluculuk yapmaya hazırız" dedi.
"MENBİÇ ANLAŞMASINI BİLMİYORUZ"
Bogdanov'a Türkiye ve ABD arasında Menbiç konusunda yapılan anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olup olmadığı soruldu.
Türkiye ve ABD'nin Menbiç'teki durumu Astana süreci dışında ayrı olarak istişare ettiğini kaydeden Bogdanov, dolayısıyla anlaşmaların detaylarını bilmediğini söyledi.
TÜRK, RUS VE İRANLI LİDERLER BİR ARAYA GELECEK
Öte yandan Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Ankara veya İstanbul'da bir araya gelebileceğini ifade eden Bogdanov, dışişleri bakanları arasında da Astana'da bir görüşme yapılabileceğini kaydetti.
Russia Today'e (RT) konuşan Bogdanov, "Üçlü zirvenin en kısa sürede Ankara veya İstanbul'da yapılacağı konuşuldu. Zaman konusunda bir bilgim yok, liderlerin programı üzerinde çalışılıyor. Bu zirve, üç liderin Soçi'den çıkan sonuçlar ışığında Suriye'de çözüm görüşmelerini sürdürmelerine imkan sunacak" diye konuştu.
ASTANA'DA TOPLANTI DÜZENLENECEK
Bogdanov, üçlü zirveden kısa süre önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının Astana'da bir araya geleceğini ve bu toplantının 18 Mart'taki Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinden kısa süre önce yapılacağını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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