Başabakan Yıldırım Ve Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi: İç Ve Dış Meseleleri Konuştuk
Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek
5 Yıllık Esaretten Sonra Trump'ın Başkanlığını Öğrendi, Şaka Zannetti
Başbakan Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı
Şırnak'ta Maden Ocağında Göçük: 6 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı
Mardan Palace Hotel'in Suyu Kesildi
Konya'da Galatasaraylı Taraftara Saldıran 4 Kişi Hakkında Karar Çıktı
121 Yıllık Katerina Köşkü Turizme Kazandırılacak
Şimşek: 5 Bin Kişi 1 Ton Altın Getirip Tahvil Ve Kira Sertifikası Aldı
Mtv'den Gelecek Yıl 13,6 Milyar Lira Gelir Elde Edilecek
Tüpraş'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında
İsmail Küçükkaya, Bakan Fatma Kaya'dan Canlı Yayında Özür Diledi
Real Madrid, Harry Kane Transferi İçin 720 Milyon Tl Teklif Edecek
Murat Ülker, Satışa Çıkarılan Newcastle United'a Talip Oldu
Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları 226,5 Milyar Dolar Oldu
2. Kez Ameliyata Alınan Baykal'a Ziyaret Yasağı Geldi! Uyutuluyor
Erdoğan, Ab'ye Polonya'dan Mesaj Verdi: Almayacaksanız Söyleyin, Bizi Meşgul Etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'da! Dede Efendi'nin Eseriyle Karşıladılar
Ünlü Yorumcudan Aykut Kocaman'a Salvo: Boş Boş Konuşuyor
Malatyalı Genç Girişimci Klimalı Ayakkabı Tasarladı

Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, BM Ülkelerine Gidecek

RUS BASINI YAZDI! İZOLASYON KORKUSU YAŞAYAN BARZANİ, BM ÜLKELERİNE GİDECEK

Bağımsızlık referandumunun ardından uluslararası arenada izolasyon korkusu yaşayan Barzani, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor.

Tarih : 17 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek(10/10)6

Rusya'da yayımlanan Izvestiya gazetesinin haberine göre, IKBY Başkanı Mesut Barzani ziyaretlerle uluslararası destek toplamayı planlıyor.

FRANSA'DAN BAŞLAYIP MOSKOVA'YA KADAR GİDECEKLER

İzvestiya gazetesine konuşan IKBY yönetiminden yetkililer, Fransa ile başlayacakları ziyaret turunda Moskova'ya yıl sonuna kadar gitmeyi planladıklarını söyledi.

Moskova'ya gidecek heyette IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve (IKBY) Dış ilişkiler Sorumlusu Felah Mustafa'nın yanı sıra, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin olacağını belirten yetkililer, görüşmede referandum sonuçlarının tanımasını ve enerji işbirliğini masaya yatıracaklarını ifade etti.

"KÜRTLERİ KABUL ETMEYE HAZIRIZ"

Sputnik'in aktardığa İzvestiya'ya demeç veren Rus diplomatik çevrelerinden bir yetkili, Kürt heyetle yapacakları ziyareti önemsediklerini söyledi.

Rus yetkili, "Kürtleri daha önce kabul ettik, bugün de kabul etmeye hazırız. Bağımsızlık konusunda destek bulmaları olası değil. Diğer ülkeler gibi biz de Kürtlere Bağdat'la diyalog kurmaya yönlendireceğiz. Ancak ikili ilişkileri de istişare etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"BEŞ ÜLKEYİ ZİYARET EDECEKLER"

IKBY heyetinin BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini şu sırayla ziyaret etmesi bekleniyor: Fransa, İngiltere, Çin, ABD ve Rusya.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Basını  Yazdı  İzolasyon  Korkusu  Yaşayan  Barzani  Bm  Ülkelerine  Gidecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER