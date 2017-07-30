Almanlar, Yolda Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Polise Götüren Yakup'u Konuşuyor
Fetö'nün Yeni Taktiği Deşifre Oldu! Whatsapp'ta Bu Mesajlara Dikkat
Antalya'daki Festival Çarşısı'ndaki Yangında 100 İş Yeri Kül Oldu
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklık 2 İla 4 Derece Daha Da Artacak
Hasret'in 7 Yıllık Yalnızlığı Bitirmek İçin Kıtalar Arası Çalışma!
Almanya Güne Terörle Uyandı! Gece Kulübünü Bastılar: 1 Ölü, 7 Yaralı
Galatasaray'ın Yeni Transferi Feghouli, Bu Akşam İstanbul'a Gelecek
Van'da 3 Yaşındaki Çocuk Suda Boğuldu, Aile Yarım Saat Sonra Fark Etti
Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı
Bekir Bozdağ: Müftülere Nikah Yetkisi Laiklik İlkesinin Gereğidir
Rıdvan Dilmen'in İsmi Milli Takımlar Sorumluluğu İçin Geçiyor
Antrandos Antik Kenti'nde 2 Bin 500 Yıllık Lahit Mezar Bulundu
Bodrum'daki Gece Kulübü Saldırısında Ünlü Sunucu Jess Molho'nun Eşi De Yaralandı
Antalya Festival Çarşısı'nda Çıkan Yangın Onlarca İş Yerini Sardı
Emniyet Müdürü, Yeditepe Huzur Operasyonunu Bizzat Denetledi
Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı
Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı
Çinli Zannedilen Konyalı Ahmet'in Yorumu Olay Yarattı
Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!
Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı

RUS BAŞBAKAN MEDVEDEV'İN İÇ ÇAMAŞIRI MARKASI RUSYA'YI SALLADI

Rusya'da Başbakanı Dimitri Medvedev'in, yerli malı kullanmayıp ABD malı olan Calvin Klein markalı iç çamaşırı giymesi konuşuluyor.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı(7/10)3

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, pazartesi günü Krasnodar kentine gitti. Kuban 24 televizyon kanalı, Medvedev'in bu ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını internet sitesinden yayınladı.

ABD MARKALI İÇ ÇAMAŞIRI GİYMESİ ELEŞTİRİLDİ

Medvedev'in beyaz gömleğinin altından iç çamaşırı seçiliyordu. Üstelik iç çamaşırı, pahalı bir ABD markası olan Calvin Klein ürünüydü."AMERİKANO'YU BİLE 'RUSYANO' YAPTI"

Rus haber sitesi Znaj'ın haberine göre, siyasi hayatı boyunca halka Rus ürünleri kullanmalarını tavsiye eden, hatta bir kahve çeşidi olan 'Amerikano'nun adını bile 'Rusyano' olarak değiştiren Medvedev'in Amerikan markası çamaşır kullanması tepki çekti.ÇAMAŞIRI BELİNE KADAR ÇEKTİ

Başbakan'ın çamaşırını beline kadar çekmesi de alay konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Başbakan  Medvedev  İn  İç  Çamaşırı  Markası  Rusya    Salladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER