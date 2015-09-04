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RUS ASKERLERİ SURİYE'YE SEVK EDİLİYOR !


RUS ASKERLERİ SURİYE'YE SEVK EDİLİYOR !
Tarih : 04 Eylül 2015, 09:40
Puan Ver : Rus Askerleri Suriye'ye Sevk Ediliyor !(7/10)5


Rusya ve ABD arasında Suriye krizine çözüm bulmak için geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Rus birliklerinin Suriye'ye sevk edileceği öğrenildi.



Ukrayna krizi nedeniyle gerilen Rusya-ABD ilişkilerinde Suriye konusundaki ortak çalışmanın yol açtığı iyimserlik havası çabuk dağıldı. Rusya ve ABD arasında Suriye krizine çözüm bulmak için geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.



Anlaşmazlık haberlerinden sonra Rus medyasında daha önce çıkan "Rusya Suriye'ye askeri birlikler gönderiyor. Ve bu birlikler iç savaşın hüküm sürdüğü cephelere sevkedilecek" şeklindeki yorumlar yeniden gündeme geldi.








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