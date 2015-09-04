

Rusya ve ABD arasında Suriye krizine çözüm bulmak için geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Rus birliklerinin Suriye'ye sevk edileceği öğrenildi.



Ukrayna krizi nedeniyle gerilen Rusya-ABD ilişkilerinde Suriye konusundaki ortak çalışmanın yol açtığı iyimserlik havası çabuk dağıldı. Rusya ve ABD arasında Suriye krizine çözüm bulmak için geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.







Anlaşmazlık haberlerinden sonra Rus medyasında daha önce çıkan "Rusya Suriye'ye askeri birlikler gönderiyor. Ve bu birlikler iç savaşın hüküm sürdüğü cephelere sevkedilecek" şeklindeki yorumlar yeniden gündeme geldi.