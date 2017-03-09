RUS ASKERLERİ MENBİÇ'TE PKK BAĞLANTILI...
Suriye'nin Menbiç kentindeki Rus askerlerin üniformalarının üzerinde, terör örgütü PKK bağlantılı Menbiç Askeri Konseyi'nin arması olduğu görüldü.
Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen El Masdar haber sitesinin yayımladığı fotoğraflardaki arma, büyük bölümünü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi'ne ait.
Habere göre fotoğraflar, Rus askerlerin eşliğindeki rejim güçleri, Menbiç'in batısındaki köylerin kontrolünü almak için bu bölgeye girdiği sırada çekildi.
kaynak:hürriyet
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