Putin'in Suriye'deki Hmeymim üssündeki teftişine eşlik eden Esad, Putin'le birlikte yürümek istediği sırada bir Rus askeri tarafından kolundan çekiştirilerek uyarıldı. Esad'ın aciz hali alay konusu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır ve Türkiye ziyareti öncesinde Suriye'ye gitti.

"AİLELERİNİZE GİDİYORSUNUZ"

Suriye'de bulunan Hmeymim hava üssünü de ziyaret eden Putin, Hmeymim hava üssünde rejim lideri Beşar Esad ile görüştü. Suriye'de görev alan Rus askerlerine teşekkür ederek Rus ordusunun Suriye'den çekilmesi emrine veren Putin, haberi Suriye'deki Rus askerlerine "Başarılı bir şekilde ailelerinize gidiyorsunuz" diyerek duyurdu.

RUS ASKERİ, ESAD'I KOLUNDAN ÇEKİŞTİRDİ

Ancak Putin'in ziyaretine, Esad'ın düştüğü aciz durum damga vurdu. Suriye'de Rusya ve terör örgütlerinin desteğiyle rejimini korumaya devam eden Esad, Hmeymim'deki askerlerini teftiş ettiği sırada Putin'in yanında yürümek istedi. Ancak Esad'ı kolundan tutan bir Rus askeri, Suriye diktatörüne yerini hatırlattı ve ve geride durması talimatını verdi.

DÜNYADA ALAY KONUSU OLDU

Esad da, eliyle "tamam" işareti yaparak verilen talimatı harfiyen yerine getirdi.

Esad'ın düştüğü aciz durum sosyal medyada dünya genelinde alay konusu olurken, Rusya'nın ve Putin'in sözde devlet başkanına bakış açısını da ortaya koydu.

Kaynak: haberinburada