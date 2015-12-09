

Saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Vologda-50, Karadeniz'e doğru yol aldı. Rus gemisinin geçişi sırasında Sahil Güvenlik gemisi de arkasında ilerledi. Vologda-50'deki Rus askerleri ve geminin arka bölümünde bulunan makinalı tüfek dikkat çekti. Vologda-50'nin Akdeniz'e askeri teçhizat götürdüğü ve dönüş yolunda olduğu belirtiliyor.