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RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ


RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ
Tarih : 09 Aralık 2015, 12:28
Puan Ver : Rus Askeri Kargo Gemisi Boğaz'dan Böyle Geçti(7/10)8


Saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Vologda-50, Karadeniz'e doğru yol aldı. Rus gemisinin geçişi sırasında Sahil Güvenlik gemisi de arkasında ilerledi. Vologda-50'deki Rus askerleri ve geminin arka bölümünde bulunan makinalı tüfek dikkat çekti. Vologda-50'nin Akdeniz'e askeri teçhizat götürdüğü ve dönüş yolunda olduğu belirtiliyor.








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