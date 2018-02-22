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Rumlar açık açık tehdit etti: Pasaportları iptal ederiz

RUMLAR AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ: PASAPORTLARI İPTAL EDERİZ

Kıbrıs Rum Kesimi Başkanlar Konseyi, Akdeniz'de devam eden doğal gaz krizi ile ilgili olarak "Pasaportları iptal ederiz, kapıları kapatırız" tehdidinde bulundu.

Tarih : 22 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Rumlar Açık Açık Tehdit Etti: Pasaportları İptal Ederiz(7/10)3

Kıbrıs Rum Kesimi Başkanlar Konseyi'nin salı günü yapılan toplantısında, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına karşı bir dizi önlemlere başvurulması ve harekat tarzlarının geliştirilmesi ele alındı. Rum Politis gazetesine göre, önerilenler arasında KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının kapatılması, KKTC yetkililerinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportlarının iptali de yer alıyor.

ÖNERİ PARTİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Sınır kapılarının kapatılması ve pasaportların iptali yönündeki önerileri 'aşırı' söylemler olarak değerlendiren gazete, "Bu öneriler bazı partilerin tepkisini çekti" diye yazdı. Toplantı sonrasında Türkiye'nin kınandığını kaydeden gazete, Rum lider Anastasiadis'in, kendisine yönelik baskılar artarsa, bu önerileri son müzakere kozu olarak kullanacağını" belirtti.

Brüksel'de yarın yapılacak görüşmeler öncesinde Anastasiadis'in, yönetim olarak almayı düşündüğü önlemler şunlar:

- Güvenlik Konseyi'ne başvuru

- Avrupa Birliği kurumlarına başvuru

- Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin yükseltilmesine ilişkin her türlü görüşmenin Kıbrıs Rum tarafınca dondurulması

- MEB'deki durum devam ettiği sürece müzakere masasına dönülmemesi - Lefkoşa

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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