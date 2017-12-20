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Rumenleri Hagi heyecanı bastı

RUMENLERİ HAGİ HEYECANI BASTI

Galatasaray'da Igor Tudor'un takımdan ayrılmasıyla birlikte Gheorghe Hagi'nin isminin ön plana çıkması, Romanya'da gündem yarattı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Rumenleri Hagi Heyecanı Bastı(5/10)1

Galatasaray'da dün Igor Tudor ile yolların ayrılması yeni teknik direktör arayışlarını başlatırken Romanya'da ilginç bir gündem oluştu ve heyecan yaşandı. Rumen basını sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmiş çok önemli bir isim olan Gheorghe Hagi için yeni bir şansın doğduğunu manşetlerine taşıdı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ GELDİ

Daha önce Galatasaray'da 1996-2000 yılları arasında futbol oynayıp, 4 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Hagi'nin teknik adam olarak da sarı-kırmızılı kulübe yabancı olmadığı aktarıldı. Hagi'nin 2004-05 ve 2010-11 sezonlarında Florya'da hocalık yapıp, 1 Türkiye Kupası kazandığı anımsatıldı.

"HAGİ YENİDEN ÇAĞRILABİLİR"

Prosport.ro sitesinin derlediği haberde, Galatasaray'ın kısa süre içerisinde karar vereceği duyurulurken, "Hagi için şans. Blanc reddetti, Hagi yeniden çağrılabilir" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında da Hagi'nin Galatasaray kulübü için hep adaylardan olacağı vurgulandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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