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Rum liderden Türkiye'ye küstah doğal gaz çağrısı

RUM LİDERDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH DOĞAL GAZ ÇAĞRISI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akdeniz'de doğal gaz çıkarmalarına Türkiye'nin karşı çıkmaması halinde müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söyledi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı(6/10)2

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Ada açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellendiğini savunarak, bunun durdurulması halinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamak istediğini ileri sürdü.

Anastasiadis, Rum kesimince tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MECLİSE YASA TEKLİFİ SUNULDU

Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm Kıbrıslılara ait olduğunu iddia eden Anastasiadis, elde edilmesi planlanan gelirin bir devlet fonunda toplanması ve Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu belirtti.

"ENERJİ PLANLARI NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK"

Anastasiadis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKRAR MÜZAKERE MASASINA DAVET EDİYORUM"

Türk tarafının, Rum kesiminin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar müzakere masasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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