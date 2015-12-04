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rum liderden fotoğraf itirafı!

RUM LİDERDEN FOTOĞRAF İTİRAFI!

Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis, Brüksel'deki aile fotoğrafında Davutoğlu'nun yanında durmak için Juncker'den yerini istediğini söyledi.

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:10
Puan Ver : Rum Liderden Fotoğraf İtirafı!(10/10)9


Güney Kıbırs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB)- Türkiye zirvesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında yaptığı “diplomatik kurnazlığı” itiraf etti.



Milliyet, Anastasiades'in fotoğraf çekimi sırasında yerini değiştirerek Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanına geçtiğini yazmıştı.







'KIBRIS AB ÜLKESİ' MESAJI



Demokratik Seferberlik Partisi'nde Kıbrıs bilgilendirmesi yapan Anastasiadis, aile fotoğrafında yer aldığı yerin kendisine ait olmadığını söyledi. “Bulunduğum yerde aslında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker duracaktı” diyen Anastasiadis, “Ama Başbakan Davutoğlu'nun yanında durmak için Juncker'den yerini istedim” dedi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'in bu yöndeki ricasına itiraz etmediğini anlatan Anastasiadis, “Juncker yerini bana verdi” diye konuştu.



Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, “Başbakan Davutoğlu'nun yanında durarak, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyesi bir devlet mesajı vermek istediğini” söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, toplantı sırasında Anastasiadis'in koluna girerek, Davutoğlu'nun yanına gitmişti. Üçlü kısa bir sohbet etmiş ve sıra fotoğraf çekimine geçilmişti. Toplu fotoğraf çekimine geçildiğinde ise Anastasiadis, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanına gelmişti.








Etiketler: Rum  Liderden  Fotoğraf  İtirafı    haber

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