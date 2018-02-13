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Rum Başpiskopos'tan AB ve ABD'ye Türkiye çağrısı

RUM BAŞPİSKOPOS'TAN AB VE ABD'YE TÜRKİYE ÇAĞRISI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC münhasır ekonomik bölgesinde bir alanı İtalyan doğalgaz arama şirketine ruhsatlandırmasıyla başlayan gerginlik devam ediyor.

Tarih : 13 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Rum Başpiskopos'tan Ab Ve Abd'ye Türkiye Çağrısı(9/10)5

Türkiye'nin meseleyi diplomatik yollara çözme gayretine rağmen GKRY tarafından sorunu 'çok uluslu' hale getirme yolunda adımlar geliyor. GKRY kilisesinin başı Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos 'Geri adım atmamalıyız, ABD ve Avrupa'yı sorumluluk yüklenmeye çağırıyorum' açıklaması yaptı. Yunan Na Tea gazetesi de ABD ve AB'nin dikkatlerinin 'başka alanlarda' yoğunlaştığı bir dönemde Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki durumunun zorlaştığını yazdı.

'ABD VE AVRUPA SORUMLULUK YÜKLENSİN'

Doğu Akdeniz'de 4 gündür devam eden gerilimle ilgili süreç devam ederken hem Rum kesimi hem de Yunanistan'da basın süreci yakından takip ediyor. Yunanistan'da yayımlanan Dimokratia gazetesi Türkiye'nin Kardak'tan sonra Doğu Akdeniz'de de ilk kez söylemden eyleme geçtiğini yazarak bölgede Türkiye'nin 6 savaş gemisi olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs Rum Kilisesi'nin Başpiskoposu Hrisostomos da yaptığı açıklamada 'Geri adım atmamalıyız. ABD ve Avrupa'yı bu kışkırtmalar karşısında sorumluluk yüklenmeye çağırıyorum' ifadelerini kullandı.

'ABD ve AB BAŞKA KONUYA ODAKLANMIŞ'

Haftalık Ta Nea gazetesi ise Saipem platformunun engellenmesinin İtalyan şirketini bir açmaza soktuğu, eğer şirket geri adım atarsa bunun şirketin prestijine zarar vereceği, bölgede ciddi mali yatırımı bulunan şirketin geri adım atmaması durumunda ise 'gittikçe artan Türk tehditleriyle karşılaşacağını' yazdı. Türk tarafının bir sonraki adımının ne olacağının sorunun en önemli bilinmezi olduğunu vurgulayan gazete, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemisi göndermesi halinde neler olabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini, ABD ve AB'nin dikkatlerinin başka alanlarda yoğunlaştığı bir dönemde Yunanistan ile Gkry'nin Doğu Akdeniz'de 'Münhasır Ekonomik Bölge' (MEB) ilan etmesinin çok zor olduğunun açıkça ortaya çıktığını yazdı.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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