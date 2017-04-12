Sizin de rujunuz dişlerinize veya bardağınıza bulaşıyor mu? Peki dudaklarınızı kurutuyor mu? İşte ruj problemlerine en pratik çözümler...



Dudaklarınızı kurutuyor







Bu, mat ve likit rujlarda sıkça yaşanan bir problemdir ancak kolay bir çözümü var. Ruj sürmeden önce dudaklarınıza bol miktarda balm sürün ve birkaç dakika emmesi için bekleyin. Primer sürdükten sonra rujunuzu uygulayın.



Dişlerinize bulaşıyor







Rujunuzu sürdükten sonra dudaklarınızı "O" şeklinde yuvarlayın ve işaret parmağınızı ağzınıza sokun. Dudaklarınızı kapattıktan sonra parmağınızı çekin. Böylece ruj fazlası parmağınızda kalacak.



Bardağınızda iz bırakıyor







Bardağınıza dudaklarınızı dayamadan önce dudaklarınızı yalayın. Böylece bardakla rujunuz arasında bir bariyer oluşacak.



Dudak çizginizin dışına sızıyor







Ruj sürdükten sonra dudaklarınızın kenarlarını açılı bir fırça veya kapatıcıyla silin. Gün içinde de dudak kenarlarınızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin.



Teninize uygun rengi bulamıyorsunuz







Teninize uygun ruju bulmak için yöntemimizi deneyin. Nude ruj arıyorsanız doğal dudak renginizin bir ton koyusunu seçin. Renk patlaması istiyorsanız bir ton parlağını seçin. Dudaklarınız soluk görünüyorsa kiraz kırmızı veya mercan renklerini tercih edin. Doğal kırmızı dudaklara sahipseniz turuncuya çalan kırmızılar veya sıcak pembe tonları tercih edin.











kaynak:milliyet