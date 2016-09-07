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rui gomes: talisca, beşiktaş'ı para için seçti

RUİ GOMES: TALİSCA, BEŞİKTAŞ'I PARA İÇİN SEÇTİ

Benfica başkan yardımcısı Rui Gomes, Talisca'nın "Ayrılmayı ben istemedim" sözlerine cevap verdi. Gomes, Talisca'nın Beşiktaş'a para için gittini söyledi.

Tarih : 07 Eylül 2016, 11:57
Puan Ver : Rui Gomes: Talisca, Beşiktaş'ı Para İçin Seçti(10/10)8


Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş'a gelmeyi kendisinin istemediğini ve Benfica'nın gönderdiğini söyleyen Anderson Talisca'ya, Portekiz kulübünün başkan yardımcısından yanıt geldi.



Portekiz'de bir televizyon programına konuk olan Rui Gomes, Talisca'nın Beşiktaş'ı seçmesinde para faktörünün önemli olduğunu söyledi ve “Talisca gerçekten de entelektüel değil ve bir noktaya kadar Talisca'nın açıklamalarıyla Benficalı taraftarlara cevap verdiğini düşündüm. Talisca'nın çalışkan olduğunu farz edelim ancak bu transfer sadece kariyerinin mali tarafıyla ilgili” ifadesini kullandı.








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