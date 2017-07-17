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Ruhsatsız Terası Yıkan Belediyeyi Pankart Asıp FETÖ'cülükle Suçladı

RUHSATSIZ TERASI YIKAN BELEDİYEYİ PANKART ASIP FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLADI

Şanlıurfa'da işletmesini yaptığı lokantanın ruhsatsız olarak inşa edilen terası yıkılan esnaf, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafıyla hazırladığı pankartla belediyeyi FETÖ'cü ilan etti.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Ruhsatsız Terası Yıkan Belediyeyi Pankart Asıp Fetö'cülükle Suçladı(8/10)4

Şanlıurfalı Berces Kaya, lokanta ve konukevi olarak kullandığı 4 katlı binanın terasına ruhsatsız olarak çıktığı katının yıkımını gerçekleştiren belediye ekibine FETÖ suçlaması yönelttiği pankartla tepki gösterdi. İşyeri sahibinin belediyeyi FETÖ'cü olmakla suçladığı pankart zabıta ve polis ekiplerince söküldü.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Kent merkezindeki Haşimiye Meydanı'nda bulunan 4 katlı konukevi işleten Berces Kaya, tarihi binanın terasına izin almadan cam ve ahşap olarak yeni bir kat yaptı. Büyükşehir Belediyesi de Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün yıkımı yönündeki görüşü üzerine, ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilen teras katın yıkımına karar verdi. Geçen ocak ayında tebligat yapılmasına rağmen boşaltılmayan binaya giden ekipler, işyeri sahibi Berces Kaya'nın intihar girişimi üzerine yıkımı gerçekleştiremedi.

TERAS KATIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Geçen Mayıs ayında Berces Kaya, işyerine giden polisler tarafından görülen bir davada 'adam yaralama' suçundan arandığı için gözaltına alındı. Kaya, emniyete götürüldükten sonra ruhsatsız işyerinin bulunduğu yere gelen ekipler, teras katın yıkımını gerçekleştirdi.

BELEDİYEYİ FETÖCÜ OLMAKLA SUÇLADI

Serbest kalan Berces Kaya, bu kez yıkılan terasına 15 Temmuz'un kahramanı olan astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu bir pankarta; 'Bu binanın yıkımı bu hale gelmesi FETÖ'cü belediye yöneticilerinin eseridir. Bu şehrin yönetimini ne zaman FETÖ'cülerden kurtaracaksınız? Baskılara, işkencelere, sömürülere halkın tahammülü kalmadı. Sayın cumhurbaşkanımız şehitlerimizin kemikleri sızlıyor' yazarak astı. Pankart, asılmasının ardından şikayet üzerine polis ve zabıta tarafından bulunduğu yerden söküldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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