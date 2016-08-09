

Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak. Ruhlarını 1 dolar karşılığında satan müptezellere Türkiye'yi teslim etmeyeceğiz. O karanlık gece okunan selalar ruhlarımızı nasıl birleştirdiyse sonsuza kadar beraber olacağız" dedi.







Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:







"TERÖRİST BAŞI İÇİN DELİL DİYENLER TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ GÖRDÜ"







"Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu oradaydı. Mustafa Kemal de, Fatih Sultan da oradaydı. Cumhur oradaydı, cumhurun reisi başkomutan da oradaydı. Biz hepimiz oradaydık. CHP, MHP, genel başkanları, parti mensupları oradaydı. Orada hepimiz İstanbul kadar muhteşemdik. Hep birlikte dünyaya mesaj verdik. O mesaj 'Devletimiz, milletimize aittir'.







Bu uzlaşma zeminini özenle koruyacağız. Türkiye toplumsal mutabakata varmıştır. 25 gündür meydanlardaki çığlığınızı duymayanlar, dün birliğimizi gördüler. Eli kanlı darbecileri görmezden gelenler Türkiye'nin sesini duydular. Bedduacı terörist başı da, azmettiricileri de Türk milletinin ihtişamını gördüler. Türkiye'yi dize getirmek isteyenler millet nasılmış gördüler. Terörist başı için delil delil diyenler Türkiye'nin talebini gördü.







