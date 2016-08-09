O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ruhlarını 1 dolara satan müptezellere türkiye'yi teslim etmeyeceğiz

RUHLARINI 1 DOLARA SATAN MÜPTEZELLERE TÜRKİYE'Yİ TESLİM ETMEYECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım, 7 Ağustos'taki Yenikapı mitingiyle Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimine nasıl engel olduğunu söyledi

Tarih : 09 Ağustos 2016, 15:01
Puan Ver : Ruhlarını 1 Dolara Satan Müptezellere Türkiye'yi Teslim Etmeyeceğiz(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak. Ruhlarını 1 dolar karşılığında satan müptezellere Türkiye'yi teslim etmeyeceğiz. O karanlık gece okunan selalar ruhlarımızı nasıl birleştirdiyse sonsuza kadar beraber olacağız" dedi.



Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"TERÖRİST BAŞI İÇİN DELİL DİYENLER TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ GÖRDÜ"



"Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu oradaydı. Mustafa Kemal de, Fatih Sultan da oradaydı. Cumhur oradaydı, cumhurun reisi başkomutan da oradaydı. Biz hepimiz oradaydık. CHP, MHP, genel başkanları, parti mensupları oradaydı. Orada hepimiz İstanbul kadar muhteşemdik. Hep birlikte dünyaya mesaj verdik. O mesaj 'Devletimiz, milletimize aittir'.



Bu uzlaşma zeminini özenle koruyacağız. Türkiye toplumsal mutabakata varmıştır. 25 gündür meydanlardaki çığlığınızı duymayanlar, dün birliğimizi gördüler. Eli kanlı darbecileri görmezden gelenler Türkiye'nin sesini duydular. Bedduacı terörist başı da, azmettiricileri de Türk milletinin ihtişamını gördüler. Türkiye'yi dize getirmek isteyenler millet nasılmış gördüler. Terörist başı için delil delil diyenler Türkiye'nin talebini gördü.



 








Etiketler: Ruhlarını  1  Dolara  Satan  Müptezellere  Türkiye  Yi  Teslim  Etmeyeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER