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Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz

RUHANİ'DEN TRUMP'IN RESTİNE REST: TEREDDÜT ETMEDEN KARŞILIK VERİRİZ

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal edeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'a, İran Cumhurbaşkanı Ruhani "Anlaşma iptal olursa İran tereddüt etmeden karşılık verir." sözleriyle yanıt verdi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 02:30
Puan Ver : Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz(5/10)1

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer antlaşma açıklamasına karşılık, "İran'ın karşılık vereceğini bilmelidirler" dedi.

"İRAN TEREDDÜT ETMEDEN KARŞILIK VERECEK"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran stratejisi ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Ruhani, İran'ın silah ve füzeleri yalnızca savunma amaçlı kullandığını belirterek, "Eğer bir gün çıkarlarımıza zarar verilirse veya diğer taraflar taahhütlerini yerine getirmeyi reddederse, İran'ın tereddüt etmeyip karşılık vereceğini bilmelidirler." dedi.

"BU BM BELGESİDİR"

Trump'ın nükleer antlaşma konusunda aldığı karara ilişkin ise Ruhani, "Bu, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan uluslararası çok taraflı bir anlaşmadır. Bu bir BM belgesi. Bir başkanın uluslararası önemli anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme ihtimali var mı? " dedi.

"ANLAŞMA TARAFIMDAN İPTAL EDİLEBİLİR"

ABD Başkanı Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili şunları söylemişti:

Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşmanın incelenmesi devam ediyor ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir.

Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, İran'la nükleer anlaşmayı düzeltecek bir tasarı üzerinde çalışmaya başladılar. Bu yolla İran'ın kıtalararası balistik füze geliştirmesine engel olunacak ve İran'ın nükleer aktiviteleri üzerindeki tüm kısıtlamalar ABD yasalarına göre kalıcı hale gelecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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