RUHANİ'DEN SUUDİ ARABİSTAN ÇIKIŞI
Suudi Arabistan'ın İran'la diplomatik ilişkilerini kesmesini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Riyad yönetimi, İran'la olan ilişkilerini keserek bir din alimin kafasını keserek işlediği 'büyük cinayeti' örtbas edemez" dedi.
İran'da resmi temaslarda bulunan Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'i kabul eden Ruhani, Suudi arabistan'ın Şii din adamı Şeyh Nemr Bakır en-Nemr'in idam edilmesi kınayarak, "birisi eleştiri yaptı diye kafası kesilmemeli" ifadesini kullandı.
Ruhani, "İnsan ve İslam haklarına karşı yapılmış bu cinayet elbette ki kamuoyunun tepkisini çekecek" diye konuştu.
AVRUPA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU
İnsan hakları ihlali konusunda Avrupa'nın daima tutum sergilediğini kaydeden Ruhani, "Avrupa'nın bu konuda da insan hakları görevini yerine getirmesini umut ediyoruz" dedi.
Görüşmede Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen, ülkesinin Şii din adamı Nemr'in idamını kınadığını ifade etti.
İran'da Ayetullah Nemr'in idamını protesto eden bir grup, Suudi Arabistan'ın Tahran'daki Büyükelçilik binası ile Meşhet şehrindeki Konsolosluğu'na saldırarak binaları ateşe vermişti. Riyad yönetimi saldırılara tepki olarak İran'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti.
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