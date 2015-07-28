RUHANİ'DEN KÜRT AÇILIMI
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Kürt dili, edebiyatı ve kültürünü güçlendirmek amacıyla' eylül ayından itibaren Kürdistan Üniversitesi'nde Kürtçenin okutulacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Kürt dili, edebiyatı ve kültürünü güçlendirmek amacıyla' eylül ayından itibaren Kürdistan Üniversitesi'nde Kürtçenin okutulacağını söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar