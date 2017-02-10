

Ülkenin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlere katılan milyonlarca İranlı, ABDnin İrana yönelik son günlerdeki saldırgan tutumunu protesto etti. ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı sloganlar atan kalabalık, Trumpın fotoğraflarını ayaklarıyla çiğnedi.







Başkent Tahranda Azadi (Özgürlük) Meydanında bir araya gelen kalabalık, devrimin ilkelerine bağlılıkları ifade eden sloganlar atıp, devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ile ülke lideri Ayetullah Hamaneyin posterlerini taşıdı.







TRUMP'A ACEMİ GÖNDERMESİ







Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, törende yaptığı konuşmada, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trumpı hedef aldı.







Ruhani, ABDde ve bölgede bazı acemiler iktidara gelmiştir. Onların hepsi saygıyla İran halkıyla konuşmaları gerektiğini bilmeliler diye konuştu







kaynak:milliyet