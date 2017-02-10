RUHANİ, TRUMPA SERT ÇIKTI
İranda İslam Devriminin 38'inci yıldönümü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahrandaki kutlamalarda yaptığı konuşmada isim vermeden ABD Başkanı Donald Trumpı hedef aldı.
Ülkenin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlere katılan milyonlarca İranlı, ABDnin İrana yönelik son günlerdeki saldırgan tutumunu protesto etti. ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı sloganlar atan kalabalık, Trumpın fotoğraflarını ayaklarıyla çiğnedi.
Başkent Tahranda Azadi (Özgürlük) Meydanında bir araya gelen kalabalık, devrimin ilkelerine bağlılıkları ifade eden sloganlar atıp, devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ile ülke lideri Ayetullah Hamaneyin posterlerini taşıdı.
TRUMP'A ACEMİ GÖNDERMESİ
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, törende yaptığı konuşmada, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trumpı hedef aldı.
Ruhani, ABDde ve bölgede bazı acemiler iktidara gelmiştir. Onların hepsi saygıyla İran halkıyla konuşmaları gerektiğini bilmeliler diye konuştu
kaynak:milliyet
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