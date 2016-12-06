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ruhani: trump'a izin vermeyiz

RUHANİ: TRUMP'A İZİN VERMEYİZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın ülkesi ve büyük devletler arasında imzalanan nükleer anlaşmayı bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 14:05
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Tahran Üniversitesi'nde bugün yaptığı ve televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Ruhani, Donald Trump'ın İran ile Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmaya ilişkin planlarına dair açıklamalarda bulundu.



Reuters'ın aktardığı habere göre Ruhani, “[Trump] çok şey yapmak istiyor ama yapacaklarının hiçbirisi bizi etkilemez … Sizce ABD nükleer anlaşmayı bozabilir mi? Sizce biz ve halkımız bunu yapmasına izin verir miyiz?” dedi.



Ocak ayında göreve başlayacak olan Trump, seçim kampanyası sırasında İran ile Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmanın ‘şimdiye kadar yapılmış olan en kötü anlaşmalardan biri' olduğunu söylemiş ve göreve seçilmesi durumunda anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini istediğini belirtmişti.



 



kaynak:sözcü








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