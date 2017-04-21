Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olan Hasan Ruhani ile İbrahim Reisi'nin adaylık başvuruları kabul edildi.



İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını koyan Hasan Ruhani ve İbrahim Reisi, seçimlerde yarışmaya hak kazandılar.







Reformcu bir lider olarak görülen Hasan Ruhani'nin resmi başvurusundan kısa bir süre sonra, Ruhani'nin en büyük rakibi din adamı İbrahim Reisi de adaylığını koymuştu.







İran devlet medyasında yer alan haberlerde, yeniden aday olmak isteyen İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedinecad'ın ise seçime girmesinin yasaklandığı belirtildi.







kaynak:haberler