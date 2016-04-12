

Zirve sonunda bir nihai bildirinin kabul edildiğini belirten Kalın, “Filistin davası ve Kudüs'e ilişkin olarak bir karar tasarısı ele alındı, çalışıldı ve bu hayata geçirilecek, kabul edilecek. Aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı önümüzdeki on yılla ilgili olarak bir eylem planı hazırladı” diye konuştu.







Üç ziyaret olacak



Türkiye'ye bu hafta üç ülkeden üst düzey ziyaret gerçekleşeceğini aktaran Kalın, programın Suudi arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in ziyaretiyle başlayacağını, çarşamba günü Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in İstanbul'a geleceğini, zirvenin ardından da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı HASAN Ruhani'nin Türkiye'ye geleceğini söyledi.



“Almanya'da Cumhurbaşkanı ile ilgili hakaret ifadeleri kullanan komedyenin yargılanmasının talep edildiği” iddiasının sorulması üzerine Kalın, Dışişleri Bakanlığının Almanya makamlarına gerekli girişimleri yaptığını, nota verildiğini, Alman makamlarının da kendi hukuk kuralları çerçevesinde bir soruşturma başlattığını belirtti.



Kalın, “Ancak şunun altını çizmek isteriz, bir ülkenin Cumhurbaşkanını ve bir halkı hedef alarak bu tür hakaret içeren, galiz ifadelerle yapılan saldırıların ne ifade özgürlüğü ne de basın özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu dünyanın her yerinde hakarettir ve bir suçtur. Biz de tabii ki yakından takip edeceğiz.”



Komuta askerde



Kalın, “Nusaybin'de valinin devre dışı kaldığı ve komutanın askere geçtiği” haberleri için de “İl İdaresi Kanunu'na göre vali, terör olayları ile ilgili olarak ilgili askeri birimden yardım talep eder ve o askeri birlik, birim, o ile gelerek terörle ilgili mücadeleyi yürütür. Bu karar verildiği andan itibaren artık operasyon sorumluluğu, buradaki en yüksek rütbeli komutana aittir. Operasyonun günlük işleyişini yürüten oradaki en yüksek rütbeli komutandır” dedi.