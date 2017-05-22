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Ruhani: Füze Programına Devam Edeceğiz
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ruhani: füze programına devam edeceğiz

RUHANİ: FÜZE PROGRAMINA DEVAM EDECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nin 'siyasi değeri olmayan bir gösteri' olduğunu söyledi. Ruhani 'Ortadoğu'da İran'ın yardımı olmadan istikrarın imkansız olduğunu' da vurguladı.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:05
Puan Ver : Ruhani: Füze Programına Devam Edeceğiz(7/10)5


Haftasonu yapılan seçimle 2. kez cumhurbaşkanı seçilen İran Cumhurbaşkanı Ruhani Trump'ın Suudi Arbistan'da 50'den fazla ülkenin temsilcisi ile katıldığı ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'ni 'bir gösteri' olarak niteledi.



'Halkın parasını bir süper güçe vererek terörizmi çözemezsiniz'



Tahran'da düzenlenen basın konferansında konuşan Ruhani, ABD ve Suudi Arabistan arasında imzalanan silah anlaşmasına değinerek "Suudi Arbistan2daki toplantı sadece bir şovdu. Hiçbir şekilde siyasi ya da pratik bir değeri yok. Terörizmi halkın parasını bir süper güçe vererek çözemezsiniz" ifadelerini kullandı.



'Füze geliştirmeye devam edeceğiz'



İran Cumhurbaşkanı Ruhani ülkesinin sürmekte olan füze programıyla ilgili de açıklama yaptı. Çalışmaların yalnızca savunma amaçlı olduğu vurgu yapan Ruhani, füze geliştirme programına devam edeceklerini söyledi. Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında ABD'ye mesajlar gönderdi. 'İran güçlü bir ülke olmayı seçti, ABD'li yetkililer bilmedir ki füzelerimiz yalnızca barış ve savunma için' ifadelerini kullandı.



 



kaynak:cnntürk








Etiketler: Ruhani  Füze  Programına  Devam  Edeceğiz    haber

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